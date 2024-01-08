Понедельник, 8 Января 2024 09:57

АрмИнфо. После геноцидальных операций в Арцахе, этнической чистки, изгнания коренных армян Азербайджан объявил войну армянским ценностям. Об этом говорится в сообщении Государственной службы охраны исторической среды Арцаха.

"На этот раз азербайджанцы разрушили хачкар - памятник Аруту Бабаяну и Гарику Мнацаканяну, расположенный на улице Даниэла Варужана в городе Мартакерт. Он был возведен в октябре 2021 года по идее и на личные средства отца Арута Бабаяна Рашида Бабаяна", - говорится в сообщении.

Добавим, что в конце прошлой недели стало известно, что азербайджанцы разрушили хачкар-памятник, установленный в память Тиграна Абрамяна и его друзей, погибших на Омарском перевале. Хачкар был установлен на территории под названием Тту джур населенного пункта Аганус Кашатагского района Арцаха. Об этом сообщил monumentwatch.org. "До азербайджанской оккупации это был памятник-источник, а в центре и рядом с памятником стояли 2 хачкара. Из фотографии, сделанной после захвата территории, становится ясно, что хачкары уничтожены, а целостность памятника нарушена и осквернена красками", - отмечалось в сообщении.

Вокруг исторического источника, находящегося у села Аганус, массово вырублены деревья, здесь собираются построить зону отдыха.