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АрмИнфо. После геноцидальных операций в Арцахе, этнической чистки, изгнания коренных армян Азербайджан объявил войну армянским ценностям. Об этом говорится в сообщении Государственной службы охраны исторической среды Арцаха.
"На этот раз азербайджанцы разрушили хачкар - памятник Аруту Бабаяну и Гарику Мнацаканяну, расположенный на улице Даниэла Варужана в городе Мартакерт. Он был возведен в октябре 2021 года по идее и на личные средства отца Арута Бабаяна Рашида Бабаяна", - говорится в сообщении.
Добавим, что в конце прошлой недели стало известно, что азербайджанцы разрушили хачкар-памятник, установленный в память Тиграна Абрамяна и его друзей, погибших на Омарском перевале. Хачкар был установлен на территории под названием Тту джур населенного пункта Аганус Кашатагского района Арцаха. Об этом сообщил monumentwatch.org. "До азербайджанской оккупации это был памятник-источник, а в центре и рядом с памятником стояли 2 хачкара. Из фотографии, сделанной после захвата территории, становится ясно, что хачкары уничтожены, а целостность памятника нарушена и осквернена красками", - отмечалось в сообщении.
Вокруг исторического источника, находящегося у села Аганус, массово вырублены деревья, здесь собираются построить зону отдыха.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Скончался известный армянский журналист, главред газеты "Иравунк" Ованес Галаджян
|Папа Римский вновь призвал к миру между Арменией и Азербайджаном и указал на право армян Арцаха вернуться в свои дома
|Вице-председатель АНК присоединился к группе лиц, выступивших гарантами в отношении находящегося под арестом вице-председателя РПА
|Ильхам Алиев демонстративно не принимает верительные грамоты посла США - СМИ
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Оппозиционер: у Пашиняна проявляется ненависть ко всему национальному, в том числе к ААЦ
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|Ответственные за недобросовестное выполнение работ должны нести соответствующее наказание - министр
|В вопросе расследований военных преступлений Армения не одинока - министр
|Глава Халк Маслахаты Туркменистана провел встречу с президентом ОАЭ
|Армения продолжает работу по возвращению всех армянских военнопленных - министр юстиции РА
|Министр: с января текущего года начнется процесс обсуждений по Концепции реформ Конституции РА
|Проект строительства в Армении нового уголовно- исправительного учреждения вступает в завершающую фазу - министр
|Международное сообщество в своё время проигнорировало военные преступления Азербайджана в Арцахе - оппозиционный депутат
|В Армении есть закрытые автодороги, <Ларс> открыт
|Температура воздуха в Армении повысится на 4-6 градусов - прогноз синоптиков
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|Армен Григорян: Любое разблокирование коммуникацией должно происходить на основе принципов равенства и взаимности
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-замглавы Генштаба ВС РА
|Омбудсмен Армении приняла экс-зампреда ЕСПЧ
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Армения и Иран подтвердили приверженность укреплению отношений и совместной работе по обеспечению мира и стабильности в регионе
|Никол Пашинян выразил соболезнования премьер-министру Японии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим жизни нескольких десятков людей
|В Арагацотне пройдет Фестиваль духовной музыки
|Глава Следкома: В рамках 44-дневной Арцахской войны уголовные дела возбуждены в отношении 99 офицеров
|Аргишти Кярамян: В результате военной агрессии Азербайджана 19-20 сентября 2023 года в отношении Нагорного Карабаха погибло 223 человека
|Под председательством Никола Пашиняна состоялось первое заседание правящей партии "Гражданский договор"
|Мэтью Миллер: Россия никоим образом не мешает дипломатическим усилиям США в урегулировании отношений Армении и Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Новогодние выходные надо восстановить - экономист
|Резолюции ГА ООН, принятые по инициативе Туркменистана, опубликованы на сайте ООН
|В 2024 году премии сотрудников мэрии Еревана увеличатся на 87% - фонд "Луйс"
|Министр: Армения рассчитывает работать с Бельгией над дальнейшим углублением партнерства с ЕС
|Представители Омбудсмена Армении совершили внеплановый визит в УИУ <Армавир>
|Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью людей в результате теракта в Кермане
|Температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов
|На границе Армении и Грузии произошло землетрясение - СС МВД РА
|На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги - МВД РА
|Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив поздравит детей из Арцаха с Новым годом
|В иранском городе Керман совершен теракт - сообщается о десятках погибших
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Депутат: Армения предала иерусалимских армян и армянские интересы
|Российский сенатор: Узнал о кончине замечательного человека - Георгия Арташесовича Тер-Газарянца
|Армения беспрепятственно может пользоваться иранскими портами Чабахар и Бендер- Аббас - посол ИРИ
|Создание экстерриториального коридора на территории Армении не имеет ничего общего с международным правом - посол Ирана
|Глава МИД Ирана развеял опасения по поводу радиоактивного загрязнения реки Аракс со стороны Мецаморской АЭС
|Армения является для Индии стратегически важным и надежным партнером на Южном Кавказе - посол
|Президент Ирана едет в Турцию
|На территории Армении есть закрытые дороги - Спасательная служба МВД
|Арман Татоян обвинил ОТА в посягательстве на национальную идентичность армянского народа и моральные основы армянской государственности
|Глава МИД Армении выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением
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