Пятница, 29 Декабря 2023 14:29

АрмИнфо. Климатический фон в Армении будет иметь негативные последствия в контексте водных ресурсов. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 29 декабря директор ГНКО <Центр гидрометеорологии и мониторинга> министерства окружающей среды РА Левон Азизян.

В этой связи он заметил: <Если на высоте 1700 метров мы должны были иметь снежный покров - то на сегодняшний день его нет. В горных районах идут дожди, вместо снега, что негативно отразится на водные ресурсы в следующем году>, - сказал он.

Азизян обратил внимание на то, что в апреле и мае наблюдался низкий температурный фон, в том случае, когда это период снеготаяния, соответственно, по его словам, существенного потока не наблюдалось, а таяние снега происходило постепенно.

Подводя итоги с точки зрения водных ресурсов, он заметил, что в текущем году уровень наполненности водными ресурсами в стране на 30-35% уступает показателю годовой давности. В частности, по положению на 29 декабря, уровень воды на Севане составил 1900,17м., что на 11см ниже прошлогоднего уровня. В целях орошения с 14 мая до 14 сентября объем попусков воды из Севана составил 228. 234 млн. куб м.воды, что на 63 млн. куб.м выше, чем в прошлом году, объем воды, поступивший в озеро Севан с 1 января по 27 декабря по гидротоннелю Арпа-Севан составил 113.647 млн. куб.м., что на 48,8 млн. куб.м. меньше чем в 2022 году.

Наполненность 5 крупных водохранилищ, за которыми Центр ведет мониторинг, составляет на сегодняшний день 224 млн. куб.м., что на 30 млн.куб.м. выше показателя годовой давности.