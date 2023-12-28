Четверг, 28 Декабря 2023 18:45

АрмИнфо. Судья Конституционного суда Республики Армения Араик Тунян 26 декабря 2023 года подал в отставку. С соответствующим заявлением выступил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

"Согласно части 1 статьи 147 конституционного закона <Регламент Национального Собрания> заявляю, что судья Конституционного суда Республики Армения А.Тунян 26 декабря 2023 года подал в отставку", - говорится в заявлении.