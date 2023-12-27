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 Среда, 27 Декабря 2023 19:35
Алина Оганесян

Армянскому читателю открылась тайна украинского слова: В Ереване презентовали сборник стихов украинского поэта Василия Куйбиды

Армянскому читателю открылась тайна украинского слова: В Ереване презентовали сборник стихов украинского поэта Василия Куйбиды

АрмИнфо. Невзирая на многовековую историю отношений армянского и украинского народов, тесные культурные связи, сегодняшние реалии политического характера несколько отдалили два государства. 

Помимо развития экономических отношений, наверное, единственным мостом, сегодня между народами является все же культура, искусство.  Поэтому основной груз тяжелой работы по выстраиванию мостов лежит на плечах искусствоведов - литераторов, художников, музыкантов, кинематографистов и т.д.

И если говорить о литературе, то на первый план здесь, безусловно, выходит переводческая деятельность. Стоит отметить, что в наше время профессионально с украинского языка на армянский литературу переводят ограниченное число специалистов.  Более узнаваемы и востребованы сегодня всего два человека - писательница-переводчица Раиса Карагезян (супруга бывшего посла Украины в Армении, арменоведа Александра Божко) и литературовед, арменовед, член Союза писателей Украины Анушаван Месропян, который занимается переводческой деятельностью на протяжении почти 30 лет. Большинство же в своей работе используют русский перевод украинских произведений для их интерпретации на армянский язык.

Совсем недавно был заложен еще один камень в фундамент армяно-украинского культурного моста. Благодаря кропотливому труду Анушавана Месропяна в свет вышел двуязычный сборник стихотворений <Тайна слова> украинского современного поэта, общественно-политического деятеля, народного депутата Украины, ученого Василия Куйбиды. Книга содержит стихотворения поэта разного периода в украинском оригинале и армянском переводе Анушавана Месропяна, и иллюстрирована работами выдающегося киевского художника армянского происхождения Бориса Егиазаряна.

Однако только спустя 2 года после презентации книги в Украине, состоялась ее встреча с армянским читателем. Презентовать сборник в Ереване из Украины приехали сам поэт Василий Куйбида и переводчик Анушаван Месропян. В мероприятии, которое было организовано в Национальной библиотеке Армении,  приняли участие представители Министерства образования, науки, культуры и спорта РА,  Посольства Украины в РА, Посольства Армении в Украине, члены украинской общины Армении, армянские писатели и поэты, представители Союза писателей Армении и др.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Анушаван Месропян поделился историей создания книги. Работая в научной библиотеке Львовского национального университета им.  И.Франка, Месропян координировал работы одного историка, который изучал открытые источники СБУ, связанные с армянской общиной Украины, армянской церковью периода немецкой оккупации. <Во время одной из таких встреч он поинтересовался, не хотел бы я перевести поэзию известного украинского поэта  Василия Куйбиды на армянский язык. Я был не против переводов, но мне необходимо было познакомиться с поэзией, понять насколько она мне близка, понять автора, оценить свои силы>, - поделился Месропян.  Помимо этого переводчик обращает внимание на новаторство слова и на темы, затрагиваемые в сочинениях. В частности на то, насколько они схожи с темами и переживаниями армянских литераторов.  В случае с поэзией Куйбиды, Анушаван Месропян отметил, что ему понравились стихи поэта об отце, матери, семье, об украинском быте и напоминали в некотором смысле поэзию Ованеса Туманяна, Амо Сагияна, Аветика Исаакяна.

На вопрос <можно ли переводчика называть поэтом> Анушаван Месропян отметил, что он в любом случае является соавтором. Однако, цитируя украинского переводчика, писателя и ученого Андрея Содомору, отметил, что переводчик в поэзии - раб, в прозе - творец. В этом ключе арменовед подчеркнул, что в своей профессиональной деятельности старается не отступать от авторского замысла. <Я должен долго мучиться. Если, к примеру, автор 10 раз в одном предложении употребил одно и то же слово - я так и перевожу, не нарушая авторский стиль.  Ведь я переводчик - и не имею права добавлять что-то от себя. Хотя знаю, что многие во время переводов интерпретируют произведения по-своему>, - сказал он.

Сам Месропян признается, что писал стихи еще в молодости, но когда вступил на ниву переводческой деятельности и начал читать армянских и украинских литераторов, пришел к выводу, что лучше их создать уже ничего не сможет.  <Открываешь Гранта Матевосяна, Ивана Франко, Василия Стефаника - понимаешь, что в своих работах они все уже сказали о сегодняшнем дне. Мы недалеко от них ушли на самом деле>, - сказал Месропян.

В ходе мероприятия со словом выступил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян. Он с сожалением отметил, что сегодня очень мало специалистов, способных с иностранного языка переводить на армянский, что требует профессионализма и равного понимания языка. <Благодаря Анушавану Месропяну на протяжении лет украинский читатель знакомился  с армянской литературой,  и мы наслаждались ценными текстами украинских литераторов.  Государство придает особую важность переводческой деятельности, поскольку она обогащает наше литературное наследие>, - сказал он.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо поэт Василий Куйбида заметил, что, невзирая на сложности политического характера, армянский народ всегда понимал украинский и наоборот. <У нас очень тесные отношения. Армяне появились в Украине почти тысячу лет назад, и жили не отдельно, а интегрировались в общество, создавая украинскую культуру вместе с украинским народом>, - сказал литератор.

Он рассказал, что еще в школьные годы увлекся историей Армении, ее культурой. В первую очередь поэта вдохновляло то, что делали армяне, чтобы сохранить свою идентичность, как обращались к книге. <И я видел много параллелей в истории наших народов. И вот эти уникальные вещи армянского народа считал примером, которому нужно было следовать украинцам, чтобы сохранить себя, чтобы иметь основания для создания своего национального государства>, - поделился поэт.

На вопрос насколько легко уживаются поэт Куйбида и общественно-политический деятель, он заметил, что чаще всего поэзия не мешала политической деятельности, а, напротив, помогала - к примеру, упорядочить мысли, уравновесить внутренний и внешний миры.  <Без этого я бы не смог так ужиться во внешнем мире и понимать свою роль>, - заметил он.

Говоря о своей поэзии, Куйбида признается, что через свои стихи приглашает читателя к раздумью, подталкивает  к мыслительному процессу. <Мне важно, чтобы они шли этим путем, и тогда выводы, которые будут сделаны, будут их собственные, а не навязанные мной.  Читая, они пройдут мой путь, но к заключениям  придут своим, которые у них уже никто не заберет>, - сказал автор.

Отметим, что книга  была опубликована в 2021 году издательским домом <Эдит Принт> и вышла тиражом в 500 экземпляров. Для всех желающих сборник стихотворений Василия Куйбиды <Тайна слова> сегодня доступен в Национальной библиотеке Армении.

Напомним, что впервые армянская литература была переведена на украинский язык в 1935 году. Это был эпос <Давид Сасунский>.

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