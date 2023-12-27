Среда, 27 Декабря 2023 18:57

АрмИнфо. Иран видит, что Армения настроена решительно в вопросе шагов по установлению устойчивого мира на Южном Кавказе. Об этом 27 декабря в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, в ответ на вопрос готов ли Тегеран выступать гарантом безопасности в процессе установления мира между Баку и Ереваном.

Иранский министр отметил, что вчера провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой из и заметил, что и в Баку приветствуют достижение мира между Арменией и Азербайджаном.

<Я также провел два телефонных разговор в течение этой недели с главой МИД России Сергеем Лавровым. Я считаю, что в первые месяцы следующего года возможно достижение устойчивого мира. И мы оптимистично настроены и те позитивные сигналы, которые есть в регионе можно закрепить без вмешательства внешних сил, в том числе в рамках региональной платформы <3+3>, - добавил глава МИД Ирана.

В свою очередь Мирзоян касаясь роли Ирана в установлении мира в регионе отметил, что неоднократно имел возможность говорить об этом. <Это роль уже проявилась, и продолжает проявляться. Мы множество раз слышали четкую позицию Ирана и по части и мирного процесса, и нерушимости границ, и суверенитета Армении>, - сказал он, назвав большим вкладом в этот процесс позицию Ирана по части принципов урегулирования отношений между Ереваном и Баку.