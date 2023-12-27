Среда, 27 Декабря 2023 14:13

АрмИнфо. Прошедший год был очень непростым для очень многих стран, в том числе и Армении. Об этом 27 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так на уточнение, чтобы она пожелала армянскому народу в грядущем году, дипломат выразила убеждение, что обращение к народам той или страны- это прерогатива руководителей этих стран о которых идет речь либо другого государства, но на высшем уровне. <Могу лишь сказать в неофициальном плане и констатировать, что уходящий год был непростым для многих стран и народов мира, был непростым и для Армении и дружественного нам армянского народа. Мы видим попытки внешних сил втянуть Ереван в еще большие опасны геополитические игры. Мы видим как Западу абсолютно безразлична судьба армянского народа - они используют их чувства, историческую память, боль и страдания исключительно в собственных интересах>, - отметила она.

При этом дипломат подчеркнула готовность Москвы всячески способствовать миру и стабильности Армении, принимая во внимание союзнический характер отношений между РА и Россией. <Для нас это имеет действительно важнейшее значение, по ряду причин, в том числе и с точки зрения преодоления общих вызовов >, - продолжила Захарова. Вместе с тем она констатировала, что благодаря торгово-экономическим отношениям с Россией и другими странами, в том числе и государствами ЕАЭС экономика Армении демонстрирует внушительный рост.

<Со своей стороны настроены на дальнейшую реализацию всех проектов ключевых коопераций. Мы видим хорошие перспективы для нормализации отношений между Ереваном и Баку на основе трёхсторонних договорённостей лидеров Армения, России и Азербайджана 2020-22 годов. Есть предпосылки для налаживания отношений между Арменией и Турцией. И в целом мы заинтересованы в снижение конфликтности на Южном Кавказе и раскрытия богатейшего потенциала этого региона, в том числе и посредством региональной консультативной платформы <3+3>,- сказала она.

В заключение от себя Захарава пожелала народу Армении мира, благополучия и меньше проблем, чем было в текущем году.