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 Среда, 27 Декабря 2023 11:19
Марианна Мкртчян

Индия рассматривает Армению как узловую точку для расширения своего стратегического и экономического присутствия на Южном Кавказе - СМИ

Индия рассматривает Армению как узловую точку для расширения своего стратегического и экономического присутствия на Южном Кавказе - СМИ

АрмИнфо. Армения заинтересована в большем количестве оборонных сделок, в том числе по беспилотникам и системам борьбы с БПЛА, барражирующим боеприпасам и ракетам класса "земля-воздух" средней дальности. Об этом сообщает "The National Interes" со ссылкой на источники в МИД Индии.

Источник пишет, что за последние три года Индия превратилась в крупного поставщика оружия в Армению. В этом ключе напоминается, что крупные оборонные сделки включают продажу многоствольных ракетных установок Pinaka, контракт на 40 миллионов долларов на радары для определения местоположения оружия SWATHI, боеприпасы к противотанковым ракетам и 155-мм артиллерийские орудия .

"До войны 2020 года Индия более или менее занимала четкую позицию, поддерживая Армению в борьбе с территориальной агрессией Азербайджана. Поддержка Азербайджана со стороны Турции и Пакистана сделала для Индии еще более важной поддержку Армении", - далее отмечает источник, указывая на то, что при режиме Эрдогана поддержку Пакистана со стороны Турции резко увеличилась, и есть подозрения, что частные военизированные формирования Эрдогана - САДАТ, могут активно отправлять высококвалифицированных наемников в Кашмир.

Далее в статье отмечается, что помимо противовеса Турции и Пакистану, Индия также рассматривает Армению как узловую точку для расширения своего стратегического и экономического присутствия на Южном Кавказе.

"Наиболее важные интересы Дели в этом регионе лежат в проектах стратегических связей.  Интерес Индии к INSTC (Международному коридору "Север-Юг"), частью которого является Армения, прочно укоренен в ее стремлении к сухопутному сообщению с Евразией, Центральной Азией и Европой через Иранское нагорье, которое в противном случае блокируется Пакистаном и Афганистаном. С этой целью Индия стремится распространить INSTC на Армению, соединив порт Чахбахар на юго-востоке Ирана с европейскими и евразийскими рынками. У Индии и Ирана есть два варианта:  железнодорожные линии, соединяющие Северо-Западный Иран с Россией или Черное море через Сюникскую область Армении или через побережье Каспийского моря через Азербайджан.

Армения является естественным выбором для Индии из-за близости Азербайджана к Пакистану и Турции. Армения также проявляет большой интерес к INSTC. В мае 2021 года Ереван объявил об альтернативной дороге в Иран, которая соединит иранские порты с грузинскими портами через Армению. Все эти инициативы приближают INSTC к реальности.

Учитывая вышеупомянутые события, разумно заключить, что обе страны движутся к прочному стратегическому партнерству. Однако относительное молчание Индии после падения Нагарного Карабаха в 2023 году указывает на умеренное снижение энтузиазма Нью-Дели по поводу отношений и чувство сдержанного оптимизма, граничащего со скептицизмом", - далее отмечает автор.

"Возможно, после того, как Азербайджан укрепил свой контроль над Нагарным Карабахом, Индия теперь чувствует себя неуверенно в своих инвестициях и планах по стратегическим связующим проектам в этом регионе. Индия может пересмотреть свое вышеупомянутое предпочтение транзитному маршруту Сюник из-за того, что в его состав входит "Занзегурский регион". Баку предъявил претензии на "Занзегурский коридор", поскольку он обеспечивает беспрепятственный доступ к своему эксклаву Нахчыван.  Учитывая ревизионистские намерения Азербайджана, эти угрозы, исходящие из Баку, нельзя недооценивать. Следовательно, преобладающая нестабильность и нестабильная ситуация с безопасностью могут ослабить энтузиазм Индии в отношении транзитного маршрута через Сюник.

Тем не менее, Индия стоит перед трудным выбором. Индия активно инвестирует в проект Чахбахар и рассматривает INSTC как важнейший проект сообщения для получения сухопутных маршрутов в Европу. Несмотря на препятствия со стороны санкций против Ирана и России и серьезные разногласия по арбитражным вопросам с ИРИ, Индия заключила с Ираном десятилетний контракт на использование порта Чахбахар", - подчеркнул автор, добавив, что наихудшим сценарием для Индии станет прохождение INSTC через территорию Азербайджана.

"Следовательно, можно утверждать, что в условиях преобладающей неопределенности и нестабильности на Южном Кавказе Индия предпочтет двигаться вперед по двусторонней траектории с Арменией, уделяя особое внимание оборонным сделкам и экономическим связям", - резюмировал автор статьи.

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