Понедельник, 25 Декабря 2023 11:22

АрмИнфо. Доктор политологии Стэндфордского университета Артур Хачикян представил "список ложных обещаний и сказок, распространенных за последние несколько лет группой агитаторов - грантоедов в Армении".

Политолог перечислил 15 пунктов таких обещаний и мифом. Список возглавил тезис о том, что визит главы Палаты представителей Нэнси Пелоси означает, что США помогут Армении.

"Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и его трогательные посты на армянском о поддержке армян означают, что Франция нам поможет", - отметил эксперт, напомнив, что сам Макрон заявил, что санкций не будет, игнорировал этническую чистку Арцаха, и ни разу не посетил Армению, в отличие от Украины, Узбекистана, Казахстана, и т.д.

Еще одни миф, по словам эксперта, в том, что Запад поможет Армении, так как она оплот демократии. В этом ключе Хачикян напомнил, что Запад объявил президента Азербайджана Ильхама Алиева своим надежным и доверенным партнером.

"Решение Гаагского суда об открытии Лачинского коридора и давление международного сообщества нам поможет. Меж тем, что девятимесячная блокада Арцаха осталась незамеченной, несмотря на многочисленные просьбы о помощи", - добавил эксперт.

"Еще один тезис - Запад нам поможет, если мы не будем союзниками России и выйдем из ОДКБ. Меж тем, Франция оказала символическую помощь, хотя мы все еще считаемся союзниками России и все еще в ОДКБ. Азербайджан является официальным партнером России, но получает военную помощь от США. Грузия не была союзницей России, но не получила помощи от Запада во время войны 2008 года", - далее обратил внимание Хачикян.

По его словам является мифом и утверждение, что Запад поможет Армении так же, как помогает Украине. Хачикян подчеркнул, что Запад оказал гораздо более серьезную помощь Украине, 250 млрд долларов и самое современное вооружение, но теперь бросает Украину, оставляя ее один на один с противником, говоря что деньги кончились.

"Мифом является и утверждение, что Европейские наблюдатели нам помогут, своим присутствием обозначая границу Европы, обеспечивая

нашу безопасность. Меж тем, евро- наблюдатели не помогли ни во время нападения на саму Армению в Сотке и других районах, ни во время этнической чистки Арцаха", - продолжил эксперт.

Политолог назвал сказкой и утверждения, что "братская" помощь Турции во время землетрясения привела к улучшению отношений. В этом ключе он напомнил, что Турция приняла помощь, а потом помогла Азербайджану изгнать армян из Нагорного Карабаха и заняла ту же жесткую, анти-армянскую позицию.

"Миф и утверждение, что Запад не позволит этнической чистки Арцаха, как заявили представители Госдепартамента и Европарламента, так как западные правительства позволили изгнать армян и отказались признать, что произошла этническая чистка. Западные правительства игнорировали блокаду Арцаха даже после известного доклада Декампо, который назвал происходящее геноцидом", - далее подчеркнул Хачикян.

Он назвал несостоятельным и тезис, что Запад применит санкции, если будет нападение на Армению или этническая чистка в Арцахе. Политолог еще раз подчеркнул, что западные правительства заявили, что санкций не будет.

"Миф утверждение, что нужно сдать Арцах, чтобы спокойно жить с соседями. Ведь после гибели Арцаха, соседи предъявляют все новые требования к Армении, включая анклавы, коридоры и возвращение азербайджанцев на территорию Армении", - констатировал эксперт.

По его словам пустым является и утверждение, что Запад поможет Армении, если она продолжит демократический курс и европейский вектор. "Запад молча принял этническую чистку армян, не предпринял ничего для наказания Азербайджана, и объявил, что авторитарный Азербайджан - его основной союзник на Кавказе, ввиду его нефтяных ресурсов", - добавил он.

Хачикян считает мифом и утверждения, что Франция оказала Армении военную помощь. "Франция послала Армении боевые машины, от которых отказалась сама 23 года назад, от которых отказалась Украина, которые не могут защитить персонал от снарядов, ракет или дронов, и которые экспортируются в беднейшие африканские страны для миротворческих и разведывательных миссий", - отметил политолог.

"Демократический Запад и цивилизованное мировое сообщество - будущее Армении - также миф. Демократический Запад спровоцировал Украину на войну, заставил украинцев прекратить мирные переговоры весной 2020 года, а теперь бросил ее на произвол судьбы. Запад молча принимает геноцид населения Палестины, истребление мирного населения на своей собственной территории, признанной ООН еще в 1947 году. Число жертв достигает 20 000, большинство из которых - дети. Правительство США и Госдепартамент продолжают активно помогать Израильской армии, игнорируют геноцид палестинцев и блокируют попытки мирового сообщества остановить войну", - заметил он.

И пятнадцатым ложным тезисом Хачикян считает утверждения, что мирный договор с соседями защитит Армению от войны в будущем. "Соглашение 9 ноября 2020 года было нарушено всего лишь через 3 года после его заключения. Минские соглашения 2014 года были нарушены спустя шесть лет, и лидеры Германии и Франции признали, что использовали это время для подготовки к новой войне", - подытожил он.