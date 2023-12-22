Пятница, 22 Декабря 2023 14:46

АрмИнфо. Позиция Армении в отношении ОДКБ сменится тогда, когда будут даны конкретные политические оценки. Об этом в ходе брифинга журналистам 22 декабря спикер Парламента Армении Ален Симонян.

<Пока не будет заявления ОДКБ с требованием о выводе с территории Армении вооруженных сил Азербайджана, ситуация не изменится. Нам не нужно, чтобы, к примеру, белорусские или казахские военные прибыли сюда и силой вывели азербайджанские войска. Нам нужна политическая оценка, усилия>, - сказал он.

Глава Парламента заметил, что то, что ОДКБ не защищает свои территории равно тому, что Организация не работает.

Комментируя по просьбу журналистов возможное подписание документов, которые привез с собой в Армению генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, Симонян заметил, что не осведомлен о каких документах идет речь. Однако, подчеркнул в этой связи, что Армения не намерена торпедировать деятельность ОДКБ, и в случае если документы не будут противоречить интересам нашей страны, то будут подписаны.

Вместе с тем он подметил, что в Армении нет антироссийского фона. Симонян подчеркнул, что есть неприятие политики, шагов, которые осуществляются с российской стороны в последние годы.

Спикер Парламента также не исключил, что Армения в следующем году может председательствовать в ЕАЭС. <Не исключаю, потому что благодаря этому союзу наша экономика показывает рост. Думаю, правительство примет правильное решение, если согласится>, - сказал он.