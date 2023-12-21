Четверг, 21 Декабря 2023 19:24

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна вынес вердикт в отношении общественно-политического деятеля, координатора инициативы <Айакве> Аветика Чалабяна.

Суд постановил лишить свободы Аветика Чалабяна сроком на 1 год 11 месяцев и 5 дней. Кроме этого, Суд также запретил ему участвовать в собраниях и других общественных мероприятиях, а также менять место проживания без согласия компетентного органа, осуществляющего надзор за его поведением.