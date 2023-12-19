Вторник, 19 Декабря 2023 12:07

АрмИнфо. Армения не присоединялась к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря. Об этом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее, АрмИнфо обратилось в МИД Армении с просьбой прокомментировать заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о продлении еще на год ограничительных мер по так называемому "европейскому списку Магнитского", где отмечалось, что Армения и Азербайджан поддержали данное решение. В этой связи в АрмИнфо поинтересовались, оценивала ли армянская сторона риски и последствия от данного решения, принимая во внимание тот факт, что в нем присутствуют такие страны как Иран, Сирия, Россия, которые относятся к дружественными для Еревана государствами .

Добавим также, что через сутки после размещения данного заявления Борреля, оно было скорректировано, и упоминания об Армении и Азербайджане были удалены.

Представитель внешнеполитического ведомства Армении подчеркнула, что исходя из внешнеполитических приоритетов и в рамках партнерства с ЕС, Ереван следит и часто присоединяется к заявлениям Евросоюза.

"Исходя из внешнеполитических приоритетов и в рамках партнерства с Евросоюзом, Армения следит и часто присоединяется к заявлениям ЕС, демонстрируя свою поддержку и солидарность относительно обсуждаемых в них вопросов. Но, конкретно к решению Совета ЕС об ограничительных мерах от 4 декабря (2023/2721), Армения не присоединилась. В частности, РА не присоединилась к решению Совета ЕС от 4 декабря об ограничительных мерах (2023/2721), как это видно и из сообщения Совета ЕС от 17 декабря", - подчеркнула Бадалян.