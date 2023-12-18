Понедельник, 18 Декабря 2023 11:17

АрмИнфо. Группа французских политических деятелей подписали совместное обращение против организации Конференция ООН по изменению климата (COP29) в Азербайджане.

Обращение было подписано мэром Парижа Анн Идальго, председателем фракции "Республиканцы" в Сенате Франции Брюно Ретайо, главой региона О-де-Франс Ксавьеном Бертраном, главой региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, председателем регионального совета Окситании, социалисткой Кароль Дельга, мэром Марселя Мишель Рубирола, Мишель Делафосс и мэром Страсбурга Жанной Барсегян.

"11 декабря Азербайджан был выбран местом проведения COP29 в следующем году. Для стран и сообществ, борющихся с глобальным потеплением путем отказа от ископаемого топлива, это, очевидно, очень плохая новость, поскольку 90% экономики Азербайджана зависит от нефти и газа.

Проведение COP29 в Баку равносильно стремлению строить будущее мира в столице страны, виновной в этнической чистке 100 000 армян Нагорного Карабаха", - говорится в обращении.