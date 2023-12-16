Суббота, 16 Декабря 2023 11:20

АрмИнфо. Армения намерена приобрести индийские зенитно- ракетные комплексы Akash класса <земля-воздух>. Об этом сообщает издание EurAsian Times.

"Армения стала одним из крупнейших импортеров индийского оружия. Поступило сообщение о том, что эта южно-кавказская страна может приобрести индийские ракеты класса <земля-воздух> (ЗРК) Akash. Хотя пока никто официально не подтверждает это сообщение из-за деликатности ситуации, документы свидетельствуют о том, что заказ на него уже размещен", - говорится в сообщении.

Источник отмечает, что Akash - это ЗРК малой дальности действия производства компании Bharat Dynamics Limited для защиты от атак с воздуха. Она может эффективно поражать вертолеты, истребители и БПЛА, летающие в радиусе 4-25 километров. Система полностью автоматизирована и обладает быстрой реакцией на обнаружение цели и ее уничтожение. Ее можно быстро транспортировать по железной дороге или автомобильным транспортом с оперативным разворачиванием. Общая доля местного контента в проекте составляет 82 процента, и к 2026-2027 годам эта доля будет увеличена до 93 процентов