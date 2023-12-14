Четверг, 14 Декабря 2023 17:08

АрмИнфо. Баку не согласен с предложением Еревана о зеркальном отводе войск от границы. Как передают азербайджанские СМИ, об этом 14 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Есть незакрытые вопросы по границе с Арменией, из-за чего невозможно отвести войска. Если не будет окончательного соглашения, то кто сможет гарантировать безопасность этих территорий? Идея вывода войск неприемлема. Сегодня азербайджанская армия защищает наши границы", - сказал Байрамов.

Напомним, что 13 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Баку и Ереван обсуждают отвод войск от государственной границы. "Вопрос отвода войск с армяно-азербайджанской межгосударственной границы обсуждался и, надеюсь, будет обсуждаться. Я не могу сказать, что у нас есть окончательная договоренность, это идея, которая обсуждается", - отметил он.