Среда, 13 Декабря 2023 19:05

АрмИнфо. Ереван и Баку обсуждают возможность отвода войск от межгосударственной границы на взаимной основе, заявил 13 декабря глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

<Отвод войск будет иметь действительно положительный эффект и поможет предотвратить возможную новую эскалацию. Я не хочу сказать, что мы идем к соглашению, это идея, которая обсуждается, есть и другие идеи, которые обсуждаются, но я могу выразить надежду, что такие взаимные шаги окажут положительное влияние на нормализацию отношений>, - сказал министр.

Глава МИД РА отметил, что Азербайджан должен вернуться за стол переговоров, <к формату встреч>. <Фактически большая часть работы проделана, нам нужно встретиться и договориться по окончательной формулировке мирного соглашения>, - сказал Мирзоян.

Напомним, что 7 декабря в беседе с журналистами спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что мирный договор с Азербайджаном можно подписать в течение нескольких дней, сказал журналистам спикер парламента. <Я говорил, что в течение 10 или 5 дней можно подписать этот мирный договор. Мы наши предложения отправили, это уже 6-й обмен. Если Азербайджан ничего не изменит, не внесет новых предложений/ можно сделать это в течение нескольких дней>, - сказал Симонян.

При этом, говоря о попытках Баку увязать права карабахских армян с правами азербайджанцев, живших в свое время в Армении, Симонян отметил, что Азербайджан пытается внести в повестку вопросы, которые искусственно усложнят подписание мирного договора. Он не исключил, что по прошествии определенного времени, снижении градуса антиармянской риторики Баку, некоторые армяне поедут жить в Азербайджан и кто-то из азербайджанцев приедет в Армению, будет вести торговлю.