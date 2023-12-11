Понедельник, 11 Декабря 2023 13:15

АрмИнфо.Перед зданием Министерства окружающей среды 11 декабря проходит акция рыбоводов, протестующих против принятия закона, направленного на применении циркулирующих вод с артезианских скважин.

Протестующие жаловались на то, что на выполнение требований закона требуется крупная сумма денег. Между тем, практически все рыбоводческие хозяйства республики находятся под кредитным бременем. Предлагаемые китайские насосы очень быстро выходят из строя, и если поломку не исправить в течение 1-2 часов, рыба практически погибнет. Рыбоводы посетовали также на то, что власти не сдержали своих обещаний по созданию рабочей группы по определению порядка использования подземных вод, в которую планировалось включить и их. По данным представителей рыбоводческих хозяйств, в настоящее время порядка 700 источников используются незаконно. Они потребовали вначале закрыть их, а не закрывать глаза на этот факт. Применение нововведений, по словам рыбоводов, может привести к сокращению 15-20 тысяч рабочих мест.

Участникам акции предложили подождать три дня для приглашения от министерства, однако они не согласились. Часть митингующих направилась к зданию правительства с требованием встречи с вице-премьером Тиграном Хачатряном, другая осталась у здания министерства.

Напомним, что согласно поправкам в Водном кодексе В Армении будет внедрено обязательное требование о наличии у компаний - водопользователей закрытой системы оборота воды в бассейне Араратской долины. По словам министра окружающей среды РА Акопа Симидяна, данная мера необходима для урегулирования той катастрофической ситуации, которая сложилась с артезианскими скважинами Араратской долины, вызванные изменением климата и хозяйственной деятельностью человека. Пакетом предусмотрено установить норму о наличии у компаний-водопользователей закрытой системы оборота воды. Тем самым, правительство РА предпринимает попытку более эффективного управления имеющимися рисками и экономии запасов питьевой воды. В результате деятельности человека в Араратском артезианском бассейне образовался значительный дефицит воды. Величина эксплуатационного запаса подземных вод Араратской долины более чем на 15% меньше годового допустимого отбора подземных вод. В 2013-2016 г.г. был проведен процесс ликвидации и консервации заброшенных и незаконно эксплуатируемых скважин, в результате которого ликвидировано 55 скважин, законсервировано 61, что позволило сэкономить в общей сложности 4843 л/с воды. В результате, в 2015- 2017 г.г. уровень грунтовых вод в Араратской долине начал повышаться. Однако в дальнейшем вновь началось понижение уровня грунтовых вод, что недопустимо. Исследования показывают, что из-за климатических изменений и безответственной деятельности человека в Араратском артезианском бассейне происходит истощение запасов подземных вод, что в очень короткие сроки приведет к глобальной экологической и социально- экономической катастрофе. За последние 30 лет, по оценкам специалистов и местных жителей, уровень подземного артезианского бассейна в долине орустился на 35 метров. Поэтому необходимо осуществлять меры по управлению подземными водами, чтобы предотвратить чрезмерную эксплуатацию ресурсов. При этом, 260 рыбоводческих хозяйств страны используют больше питьевой воды, чем все население страны.