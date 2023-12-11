Понедельник, 11 Декабря 2023 10:37

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Буэнос-Айрес президент Армении Ваагн Хачатурян провел встречу с покидающим свой пост президента Аргентины Альберто Фернандесом.

Согласно сообщению пресс-службы президента РА, в ходе встречи были обсуждены перспективы и возможности дальнейшего развития армяно- аргентинских отношений. Президенты двух стран констатировали наличие большого потенциала сотрудничества в двусторонних отношениях, для реализации которого географическое расстояние не должно рассматриваться как препятствие.

В ходе беседы стороны коснулись последних региональных событий на Южном Кавказе и проблем, стоящих перед Арменией и армянским народом. В этом контексте Альберто Фернандес подчеркнул, что, будучи юристом по профессии, он всегда выступал против несправедливостей, совершаемых в отношении армянского народа.

В конце встречи Ваагн Хачатурян наградил покидающего свой пост президента Альберто Фернандеса орденом Почета.

Отметим, что накануне новый президент Аргентины Хавьер Милей принес присягу на посту главы государства. Церемония прошла в здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе. "Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции Аргентины", - сказал он перед сенаторами и депутатами.

52-летний экономист Милей, баллотировавшийся от либертарианской партии "Свобода наступает", победил по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Аргентине в конце ноября.

Милей, которого в СМИ называют "мини-Трампом" и "экономистом с бензопилой", будет занимать этот пост до конца 2027 года. В ходе президентской кампании он обещал, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу, и приступит к этому сразу после инаугурации. В частности, изначально он обещал провести долларизацию экономики. Милей также сообщал, что сократит государственные расходы, закрыв министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, а также отменит государственные субсидии. Аргентина в настоящее время переживает сложную экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%.

Тем не менее, уже после победы на выборах, как отмечали латиноамериканские СМИ, Милей стал демонстрировать прагматизм и сообщил, что отказывается от наиболее спорных и резких предвыборных обещаний.