Пятница, 8 Декабря 2023 19:54

АрмИнфо.Франция объявила о дополнительной помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Как говорнится в сообщении МИД Французской республики, размер помощи составит 15 миллионов евро.

Отмечается, что Франция продолжает выполнять свои обязательства, которые были приняты парламентом страны 30 ноября в отношении к Армении и армянскому народу.

Выделение дополнительных 15 млн евро позволит поддержать работу различных НПО, а также МККК, Армянского Красного Креста и агентств ООН по приему и социальной, медицинской, образовательной и финансовой помощи беженцам из Нагорного Карабаха как особенно уязвимым группам населения.

Благодаря этой новой помощи общий вклад Франции в 2023 году на эти цели составит 27,5 миллионов евро. Властям Армении также была оказана в области неотложной медицинской помощи, а несколько пострадавших от серьезных ожогов в Нагорном Карабахе сумели получить помощь во французских клиниках. Эта поддержка также сопровождается усилиями гражданского общества и местных властей Франции в пользу армянского населения, говорится в сообщении МИД Республики.