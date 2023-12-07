Четверг, 7 Декабря 2023 15:16

АрмИнфо. Киев назначил нового Временного поверенного в делах Украины в Армении.

Согласно сообщению на сайте посольства Украины в Армении, дипмиссиию возглавил Валерий Лобач.

Лобач родился 23 октября 1969 года в селе Рудки Самборского района Львовской области. В 1992 году окончил Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко, получил квалификацию преподавателя общетехнических предметов и физики. В 2000 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получил квалификацию специалиста по международным экономическим отношениям, переводчика английского языка.

2000-2001 - Специалист, ведущий специалист представительства Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства во Львовской области.

В 2003-2005 гг. - специалист второго класса, атташе, третий секретарь отдела оперативного реагирования Департамента консульской службы МИД Украины, третий секретарь отдела анализа и планирования Департамента консульской службы МИД Украины.

2005-2009 гг. Второй секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Чехии. 2009-2010 гг. - первый секретарь отдела консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины по защите интересов физических и юридических лиц. 2010-2011 гг. - первый секретарь Четвертого регионального управления МИД Украины, Департамент Юго-Восточной Европы.

2011-2016 гг. - первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Чехии. 2016-2017 гг. - начальник отдела консульской деятельности Департамента консульской службы МИД Украины. 2017-2020 гг. - заместитель директора Государственного управления Департамента консульского управления Департамента консульской службы МИД Украины, начальник отдела. 2020-2022 - Директор Департамента цифровизации МИД Украины. 08.2022-03.2023 - посол со специальными поручениями Департамента ЕС и НАТО. 03.2023-11.2023 - посол по особым поручениям отдела консульской службы. Он говорит на английском, чешском, польском и хорватском языках. Женат и имеет двоих детей.