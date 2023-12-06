Среда, 6 Декабря 2023 17:33

АрмИнфо.Произошедшие в Алаверди события можно охарактеризовать как победу закона. Об этом 6 декабря с трибуны парламента в ходе правительственного часа заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян, отвечая на вопрос провластного депутата Арена Мкртчяна.

Он отметил, что перевыборы главы община прошли строго в соответствии с законами страны, а вот то, что произошло вслед за ними, в частности, блокирование выходов из здания городской администрации, опрокидывание урны с бюллетенями и другие противоправные действия требуют особого разбирательства.

Саносян заметил, что в соответствии с требованиями закона в Алаверди действующему мэру был выражен вотум недоверия и избран новый глава городской администрации.

Министр подчеркнул важность того, чтобы 71 община страны не оставалась неуправляемой, то есть, община имела руководителя, и работа Совета старейшин продвигалась в естественном русле.

Напомним, что накануне Совет старейшин общины Алаверди выразил недоверие главе общины Аркадию Тамазяну. Новым мэром был избран Давид Гумашян, руководитель фракции правящей партии "Гражданский договор". За отставку Тамазяна проголосовали 14 из 27 членов Совета старейшин. Тамазян заявил, что заседание началось с нарушением закона. Во время заседания в зале создалась напряженная обстановка, произошла драка, полиция оттеснила с площади перед мэрией соучредителей партии <Страна для жизни> Месропа Аракеляна и Аркадия Тамазяна.

Напомним, на выборах, состоявшихся в Алаверди 25 сентября 2022 года, <Гражданский договор> и <Страна для жизни> получили по 13 мандатов - ни одна из них не преодолела порог в 50 процентов. <Страна для жизни> образовала коалицию с партией <Армянский национальный конгресс>, получившей всего один мандат, а совет старейшин избрал мэром представителя партии Тамазяна. Начиная с 28 июля этого года, фракция <Гражданский договор>, не участвуя в заседаниях Совета старейшин, не обеспечивала кворума. По инициативе партии 5 декабря было созвано заседание, на котором было вынесено недоверие главе общины.