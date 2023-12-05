Вторник, 5 Декабря 2023 12:49

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян отказался от участия в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое планируется провести 19 декабря в Москве. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-секретарем спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.

По ее словам, в заседании также не примет участие делегация Национального Собрания РА. <О своем решении не ехать в Москву Ален Симонян официальным письмом уведомил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина", - отметила Хачатрян.

Напомним, что ранее в беседе с журналистами Симонян заявил, что не поедет на заседание Совета ПА ОДКБ. Высшее политическое руководство страны практически бойкотирует свое участие в саммитах ОДКБ и в его уставных организациях.

Данные демарши армянской стороны обусловлены отсутствием реакции Организации на захватническую политику Баку. Впрочем, о выходе из ОДКБ речи пока не идет.