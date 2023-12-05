Вторник, 5 Декабря 2023 10:46

АрмИнфо. Вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны обсудили в ходе встречи в Пентагоне секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и заместитель помощника министра обороны США Лора Купер.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, на встрече была подчеркнута необходимость обеспечения стабильности в регионе. Стороны обменялись мнениями о перспективах реализации двусторонних совместных программ и подчеркнули важность сотрудничества в рамках миротворческой деятельности и углубления взаимодействия между Вооруженными силами двух стран.

Собеседники обоюдно подчеркнули важность работ, направленных на повышение демократического управления и подотчетности Вооруженных сил Армении.