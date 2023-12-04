Понедельник, 4 Декабря 2023 13:05

АрмИнфо. В Армении на законодательном уровне будет урегулирован вопрос о праве граждан на самозащиту с применением оружия. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности на заседании 4 декабря выдала положительное заключение по поправкам в законе <Об оружии> и в пакете смежных законов.

Как отметил в своем выступлении автор представленного документа, депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Вилен Габриелян, представленный пакет, помимо своей защитной функции, преследует также цель развития стрелкового вида спорта, исключения в данной сфере возможных проявлений коррупции, сокращения количества незаконного оружия и его постепенного вывода из незаконного оборота. Согласно законопроекту, граждане страны получат право на ношение огнестрельного оружия при выполнении ряда требований, среди которых психическая устойчивость лиц, наличие соответствующей лицензии и т .д. Чисто с содержательной точки зрения, закон не претерпел изменений в сравнении с принятым в 2022 году законом, имеются лишь многочисленные технические вопросы. Совместно с правительством РА были выявлены эти вопросы, которые нашли свое отражение в представленном документе.