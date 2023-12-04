Понедельник, 4 Декабря 2023 11:47

АрмИнфо. Все признают несостоятельность нарратива о так называемом "Зангезурском коридоре". Об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави в интервью Pars Today.

По его словам, вместо этого актуально соглашение о создании коридора "Араксская дорога" между Ираном и Азербайджаном. Оно представляет собой прекрасную возможность, которую следует реализовать с точки зрения национальной и даже международной повестки.

Мусави добавил, после "решения Азербайджаном вопроса с Нагорным Карабахом" на повестку дня ставятся различные нарративы о мире и прекращении огня на Кавказе. "Меж тем, западные страны пытались исключить Иран из уравнений этого региона и продолжить продвигать свои ложные нарративы, но эта дискуссия была снята с повестки дня с помощью ряда мер, реализованных на разных уровнях", - сказал дипломат.

Вместе с тем он проинформировал, что согласно соглашению между Ираном и Азербайджаном, железнодорожный мост будет построен через реку Аракс с инвестициями азербайджанской стороны. Этот мост будет построен параллельно Агбендскому мосту, который представляет собой дорогу через реку Аракс.

Отметим, что Азербайджан в тандеме с Турцией пытается заполучить экстерриториальный коридор через Сюникскую область Армении. Коридор призван соединить Азербайджан с ее эксклавом Нахиджеваном.