Понедельник, 4 Декабря 2023 11:45

АрмИнфо.В Сенате Франции рекомендовали как можно скорее изучить вопрос о поставках Армении артиллерийских систем "CAESAR", принимая во внимание эффективности этой техники и новых производственных мощностей Nexter в 2024 году.

Так, в сообщении Сената Франции, напоминается, что недавно Армения подписала с Францией контракт на три радара GM200 от "Thales" и ведутся разговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов MISTRAL 3.

"24 бронемашины типа "Bastion" производства французской компании "Arquus" уже доставлены в Армению и к ним должны присоединиться еще 26 машин того же типа, которые в настоящее время производятся", - говорится в сообщении французского Сената. В этом ключе констатируется, что власти Франции инициировали поставку в Армению "оборонительного" оружия. "Это различие между оборонительными и наступательными вооружениями на самом деле не очень практично, как показала война в Украине. Давайте не будем повторять те же ошибки и задерживать поставку оборудования, которое было бы необходимо с самого начала. Именно поэтому мы должны оперативно реагировать на все запросы властей Армении, особенно относительно их потребности в артиллерии", - заявили во французском Сенате. Напомним, что договоренности о поставках Францией вооружений Армении были достигнуты в октябре 2023 года в Париже на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны РА Суреном Папикяном.