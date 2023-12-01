Пятница, 1 Декабря 2023 11:26

АрмИнфо. Власти Армении индифферентны к человеческим судьбам, о чем говорит линия поведения правительства Пашиняна за последние 5 лет. Об заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, со времени 44-дневной войны в Арцахе в 2020 году в бакинских тюрьмах, по разным оценкам, находится 8-9 десятков пленных армян. Несмотря на то, что на различных видео имеются реальные данные о наличии в Азербайджане большого количества пленных, официальный Баку до сих пор не подтверждает факт захвата многих из них.

"Нынешние власти Армении, если на каком-то этапе превратили вопрос репатриации заключенных в азербайджанских тюрьмах в имитацию и иную кампанию, то сейчас они об этом они не говорят вообще, и не ведут в данном направлении какой-либо конкретной работы. Им наплевать на человеческие судьбы", - написал парламентарий.

Напомним, что накануне на пресс-конференции специалист по международному праву Сирануш Саакян заявила, что на данный момент в Азербайджане официально удерживается 55 армян. "Безусловно, у них у всех разные статусы: военнопленные, гражданские лица, удерживаемые в плену и лица, удерживаемые по политическим мотивам. В частности, 6 гражданских лиц, удерживаемых в заложниках; 41 военнопленный и 8 бывших политических или военных деятелей, которые считаются политзаключенными", - пояснила правозащитник, добавив, что это лишь официальные данные. По ее словам, кроме этого, азербайджанской стороной взято в плен свыше 80 гражданских и военных лиц, для выяснения судеб которых не делается ничего. Саакян констатировала, что первая группа, официально подтвержденных находится в более защищенном положении, в отличие от второй группы. "С 2021 года не зафиксировано случаев, когда Азербайджан официально подтвердил бы факт удерживания лиц, захваченных в плен в ходе 44-дневной войны",- пояснила она.