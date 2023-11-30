Четверг, 30 Ноября 2023 16:29

АрмИнфо.В Скопье "на полях" СМИД ОБСЕ состоялась краткая беседа глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений.

Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно- азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку. Подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях.

Меж тем, в МИД Армении по части встречи Лавров-Мирзоян дали лишь сухую строчку о том, что Мирзоян еще раз представил российской стороне позицию Еревана относительно российской политики и шагов, предпринимаемых по двусторонней и региональной повестке дня.