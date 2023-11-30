Четверг, 30 Ноября 2023 15:09

АрмИнфо. Директора и заместителей Службы национальной безопасности Республики Армения будет назначать и освобождать от должности премьер-министр, а не президент. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

<В условиях действующих регулировок, получается, что должности директора и заместителей директора СНБ являются должностями военной службы. Директор службы назначается и освобождается от должности президентом Республики по представлению премьер-министра.

Учитывая, что согласно пункту 1 части 2 статьи 5 Закона <Об органах системы государственного управления> Служба является органом, подчиненным премьер-министру, а директор и заместители директора Службы, согласно действующим регулировкам, назначаются и освобождаются от должности президентом, необходимо пересмотреть существующие регулировка таким образом, чтобы премьер-министр назначал и освобождал от должности упомянутых лиц с учетом подчинения Службы премьер-министру>, - говорится в обосновании проекта.

Проект был признан неотложным и будет направлен в Национальное собрание.