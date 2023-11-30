Четверг, 30 Ноября 2023 10:53

АрмИнфо. 29 ноября члены парламентской группы дружбы Литва- Армения, находящиеся с трехдневным визитом в Армении, в сопровождении руководителя группы дружбы Армения-Литва Национального Собрания РА Арсена Торосяна посетили приграничные территории общины Ерасх Араратской области.

Как передает пресс-служба НС РА, депутатов приветствовали представители наблюдательной миссии Евросоюза, которые представили литовским депутатам ситуацию в приграничных районах Ерасха. Гости в сопровождении наблюдателей посетили ту часть приграничного участка, где планировалось построить металлургический завод с армяно­американскими инвестициями. Строительные работы завода были остановлены из-за обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Отметим, что гражданская наблюдательная миссия ЕС была размещена в Армении 20 февраля 2023 года. Мандат наблюдательной миссии ЕС в Армении заключается в наблюдении и освещении событий в приграничных регионах Армении и Азербайджана.

Ранее министр экономики РА Ваан Керобян сообщал, что строящееся металлургическое предприятие в Ерасхе перенесут в другое место, но

оно будет находиться недалеко от предыдущего. Глава ведомства подчеркивал, что нестабильная ситуация по-прежнему является препятствием для инвестиций и экономических проектов в Армении. О возможном переносе строительства завода в Ерасхе начали говорить в сентябре. Этому предшествовали многочисленные обстрелы прямой наводкой по заводу, строящемуся, в том числе, на американские деньги.

Владельцы завода - американские компании Virtual Funding и CESI Global Investments (через компанию GTB Steel). 14 июля они обратились к Азербайджану с совместным заявлением, предупредив, что, в случае возобновления обстрелов ВС Азербайджана в направлении безоружных рабочих, они будут расценивать это как прямой удар по американскому капиталу.