Среда, 29 Ноября 2023 16:17

АрмИнфо. Комитет Европейского парламента по иностранным делам (AFET) проголосовал за доклады "Общей внешней политики и политики безопасности" (CFSP) и "Общей политики безопасности и обороны" (CSDP), в которых в числе прочего осуждается нападение Азербайджана на Нагорный Карабах. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттер посол Армении в Бельгии Тигран Балаян.

По словам Балаяна, в вышеуказанных докладах также требуется защита армянского культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе, призывается ввести санкции против режима Алиева и приостановить "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики", а также подтверждается поддержка демократического правительства Армении.

Добавим, что в докладе CFSP, по части Турции подчеркивается, что в отсутствие радикального изменения курса турецкого правительства, процесс вступления Турции в ЕС не может быть возобновлен. При этом звучит призыв к ЕС и Турции двигаться вперед к более тесному, динамичному и стратегическому партнерству. В докладе также звучит призыв к Комиссии найти параллельную и реалистичную структуру для отношений ЕС- Турция, которая бы охватывала интересы всех участвующих сторон.