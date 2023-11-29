Среда, 29 Ноября 2023 13:52

АрмИнфо. В Москве прокомментировали возможность участия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в заседаниях СНГ и ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Так, 29 ноября в ходе еженедельного брифинга, на уточнение, есть ли надежда, что Пашинян всё же приедет в Петербург в конце этого года, принимая во внимание слова помощника президента России Юрия Ушакова. Он в частности, заявил, что Москва получила четкий сигнал из Еревана о том, армянский премьер будет участвовать в неформальной традиционной встрече лидеров стран СНГ и в формальном заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге в декабре.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в частности, сказала: "Мне кажется, что тут нужно исходить не из надежд, а из конкретных фактов. И формировать позицию, конечно же, из реальности. Поэтому, давайте, дождемся конкретных действий, тогда и будем комментировать".

Напомним, что ранее армянская сторона отказалась от участия в работах уставных органов ОДКБ в Минске.