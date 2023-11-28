Вторник, 28 Ноября 2023 14:53

АрмИнфо. Американская журналистка Линдси Снелл прокомментировала слова пресс-секретаря правящей в Турции Партии справедливость и развитие (ПСР) Омера Челика о том, что США потребовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана по Нагорному Карабаху, взамен на поставки Анкаре истребителей F-16.

"Сегодня представитель партии Эрдогана заявил, что США предложили Турции прекратить поддержку Азербайджана в его атаках на Нагорный Карабах в качестве условия для покупки F-16 и F-35. "Мы не потерпим этот шантаж", - сказал Челик", - написала Снелл в своем микроблоге в Твиттер, с сарказмом констатировав, что Турция всё равно получит самолеты.

Отметим, что накануне в ходе пресс-конференции Челик заявил, что Турция желает, чтобы продолжающиеся обсуждения между Азербайджаном и Арменией привели к заключению мирного соглашения. "Если Армения откажется от деструктивных шагов, то формат сотрудничества "3+3" внесет большой вклад в мир в регионе", - продолжил он.

Челик также сообщил, что США потребовали от Турции прекратить оказывать поддержку Азербайджану по Нагорному Карабаху. Он отметил, что Вашингтон выдвинул это требование в вышеуказанный период как условие для отправки Турции F-16.