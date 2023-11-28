Вторник, 28 Ноября 2023 14:47

АрмИнфо. На территории Армении должны действовать государственные институты страны. Об этом 28 ноября журналистам заявил президент РА Ваагн Хачатурян, отвечая на вопрос о будущем государственных институтов Арцаха в стране.

<В чем смысл функционирования в стране государственных институтов Арцаха? Есть Республика Армения, на территории которой действуют государственные института Республики Армения. Какие функции должны выполнять госинституты Арцаха? - задавал вопросы президент РА, добавив, что РА защищает права арцахцев в стране.

Президент подчеркнул, что вопрос о возвращении арцахцев в места своего постоянного проживания должен будет стать предметом переговоров с Азербайджаном. <Армения не сдавала Нагорный Карабах, а территориальную целостность Азербайджана Ереван признал еще в 1991 году>, - сказал президент РА.