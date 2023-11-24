Пятница, 24 Ноября 2023 16:10

АрмИнфо.Обсуждаются механизмы решения ситуации с не поступившим из России вооружением в Армению. Об этом в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В качестве одного из обсуждаемых вариантов он назвал списание госдолга Армении перед Россией в размере выплаченной за не поставленное вооружение суммы. <Это один из вариантов, но не единственный>, - сказал премьер. При этом глава правительства заметил, что сегодня Россия сама нуждается в вооружении.

<Мы настроены в рабочей обстановке решить данный вопрос. И надеемся, что обсуждения приведут к конкретным результатам>, - резюмировал он.

Напомним, что впервые официально о невыполнении договоренности о поставке российского вооружения заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он отметил, что речь идет о нескольких сотнях миллионах долларов. Вслед за ним данную информацию подтвердил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

Днями ранее в прямом эфире радиостанции "Говорит Москва" российский депутат Константин Затулин касаясь темы вооружения, которое Россия не поставила Армении, отметил, что этот вопрос непростой: <Да, они закупили у нас вооружение. Мы из-за спецоперации на Украине тянем с его поставкой. Они этим воспользовались для того, чтобы обратиться к другим>.