Четверг, 23 Ноября 2023 17:27

АрмИнфо. Комиссия Национального Собрание РА по государственно-правовым вопросам на заседании 23 ноября вынесла положительное заключение по представленным правительством РА во втором чтении поправкам в законах "О консульской службе" и "О нотариате".

По словам заместителя министра иностранных дел РА Мнацакана Сафаряна, проект нацелен на повышение достоверности процесса проверки подлинности документов, сокращение расходов и уточнение круга лиц, которым консульство может предоставлять нотариальные услуги.

Проектом предлагается внедрение систем e-verify и QR- кодов вместо рельефных печатей, что, по словам замминистра, обусловлено цифровизацией процессов оказания услуг. Выгодоприобретателями от нового законопроекта станут, в первую очередь, проживающие за рубежом соотечественники.