Четверг, 23 Ноября 2023 12:16

АрмИнфо. На армяно-азербайджанской границе 30 ноября пройдет очередная встреча комиссии по демаркации государственной границы и по вопросам пограничной безопасности. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, добавив, что дата предварительная.

При этом она не уточнила, на каком именно участке государственной границы Армении и Азербайджана пройдет эта встреча.

Добавим, что соответствующее предложение о проведении такой встречи прозвучало 21 ноября из Баку, и 22 ноября из Еревана.

Отметим, что 24 мая 2022 года, в рамках выполнения достигнутых между Арменией и Азербайджаном договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице- премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между РА и АР. Тогда, наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе. Последняя, четвертая встреча комиссии прошла 12 июля текущего года на тавушском участке госграницы.