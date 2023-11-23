Четверг, 23 Ноября 2023 12:15

АрмИнфо. С ноября 2020 года уже пятое армянское кладбище подверглось вандализму со стороны Азербайджана. Об этом написала в своем микроблоге в Твиттер пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян ретвитнув сообщение Caucasus Heritage Watch о разрушении Азербайджаном старого армянского кладбища в оккупированном Шуши.

"Поступают новые сообщения о непосредственной опасности для объектов Нагорного Карабаха: по данным Caucasus Heritage Watch, это пятое армянское кладбище, подвергшееся нападению с ноября 2020 года.

Это еще раз демонстрирует необходимость эффективного международного взаимодействия по защите армянского исторического и религиозного наследия", - написала она.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Международная организация по охране кавказского наследия сигнализирует, что с 5 октября по 3 ноября азербайджанцы бульдозером проложили дорогу через Шушинское историческое кладбище, известное как кладбище у Ереванских ворот. "Кладбище покрывает густой лес, среди деревьев есть как минимум 78 надгробий с армянскими надписями, датируемыми 1802-1913 годами", - сообщили в Организации, затруднившись сказать, сколько надгробий было повреждено.