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АрмИнфо.Франция продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать на других направлениях. Об этом 22 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя поставки Еревану французских бронемашин <Бастион>.
Как отметила дипломат, эти бронемашины на Украине показали весьма низкую эффективность в условиях реальных боевых действий. <Достаточно наивно выглядят рассуждения о выгоде от поставок этой техники в Армению. Если их выставлять просто на площадях, может быть и имеет смысл. А если посмотреть на эффективность, пожалуйста, можно приехать, наши военные расскажут>, - сказала Захарова, добавив, что каким именно образом эта покупка может укрепить охрану суверенной территории Армении остается загадкой. <Не говоря уже о том, что такая сборная солянка из военной техники разных производств никогда не способствовала повышению обороноспособности>, - отметила она.
Ранее появились сообщения о поставках Парижем Еревану до 50 единиц бронемашин <Бастион>, хотя оборонное ведомство РА не прокомментировало данные сообщения.
|100-летие Шарля Азнавура и Сергея Параджанова включены в календарь мероприятий ЮНЕСКО
|Пашинян: Армения придает важность расширению сотрудничества с Японией по различным направлениям
|Премьер РА: в армяно-немецких отношениях существует большой потенциал для расширения сотрудничества
|Государственный камерный хор Армении Hover выступит в Варшаве в рамках международного музыкального фестиваля Eufonie
|Франция продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать на других направлениях - МИД РФ
|Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
|Алиев: Никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией больше нет
|Ереван ожидает от азербайджанской стороны смелых шагов для достижения мира в регионе - спикер
|Затулин: ОДКБ подставилась в сентябре 2022 года, когда Азербайджан начал движение вглубь Армении
|Россия последовательно работает над превращением региона Южного Кавказа в зону стабильности и процветания - Захарова
|Пашинян и президент Ирака обсудили региональную безопасность
|Захарова: Россия продолжает предпринимать шаги по содействию Армении и карабахским армянам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол России: Для нас важно решение гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Американский сенатор: Если Азербайджан подведёт переговоры с Арменией к провалу, это повысит вероятность нападения
|Спикер армянского парламента отказался от участия в заседании ПА ОДКБ
|Ереван: Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на госгранице
|Генпрокуратура Армении намерена вернуть государству недвижимость в центре Еревана принадлежащую Самвелу Майрапетяну
|Во Франции вышла в свет книга, посвященная Мисаку Манушяну
|Нидерландский журналист: После деарменизации Арцаха, власти Азербайджана взялись за независимые азербайджанские СМИ
|Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID
|Арарат Мирзоян не примет участие в заседании Совета министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей Совета безопасности ОДКБ
|Спасательная служба МВД сообщает о труднопроходимых дорогах на территории Армении
|Президент Ирака прибыл в Армению
|Спецдокладчик ООН находится в Ереване
|Группа адвокатов считают дело Григория Хачатурова <лакмусовой бумажкой> судебной системы Армении
|Фонд IDeA совместно с партнерами запустил проект для физической и психологической реабилитации детей Арцаха
|МИД Азербайджана предлагает Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Парламент Азербайджана осудил решение Сената США в защиту армян
|Kлаар: Ключ к нормализации отношений с Арменией находится в руках Азербайджана
|IDBank выпускает 3-й транш долларовых облигаций 2023 года
|Армения никогда не избегала встреч с представителями Азербайджана - Аршакян
|МИД: Армения направила Азербайджану 6-е предложение по мирному договору
|МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
|Дело против экс-депутата от РПА Вардана Айвазяна направлено в суд
|В ОДКБ прокомментировали просьбу Армении снять с повестки организации документ о помощи Еревану
|Минобороны Армении опровергло слухи о возможных поставках ракет Украине
|Япония продолжит содействовать арцахским беженцам в преодолении вызовов
|В Армении будет создана Служба охраны окружающей среды
|В Армении будет внедрено обязательное требование о наличии у компаний - водопользователей закрытой системы оборота воды в бассейне Араратской долины
|Арцахские армяне смогут получать в Армении пенсии и пособия
|Для французско-армянского военного сотрудничества необходимо построить общую стратегическую культуру - посольство Франции
|Туркменистан готов развивать парламентский диалог на основе нейтралитета и миролюбия
|Госдеп считает важным прямые переговоры между Баку и Ереваном для достижения долгосрочного соглашения
|Письмо постпреда Армении о ситуации в Нагорном Карабахе опубликовано в качестве официального документа Совбеза ООН
|Американский сенатор: Доллары американских налогоплательщиков не должны направляться в Азербайджан
|Эрдоган призвал Армению "принять руку мира, протянутую Азербайджаном"
|ЮКЖД и Минобразования разработали школьный курс «Правила поведения детей на железнодорожном транспорте»
|Президент Армении: Одной из важнейших предпосылок укрепления демократии является стабильный мир в регионе
|Азербайджан с 11 сентября ждет ответа от Армении по поводу предложений о мирном урегулировании - Алиев
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Прекращены полномочия члена Высшего судебного совета Давида Хачатуряна
|Насилие в отношении женщин - плохая традиция: Пашинян
|Кристина Квин объявила о запуске новой программы по проведению консервационных работ в Ереруйкской базилике
|Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
|Великобритания заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией - британский министр
|Парламентская делегации Канады выразила обеспокоенность ситуацией, сложившейся из-за политики Баку по этнической чисткe в Арцахе
|Из-за непогоды на "Верхнем Ларсе" застряло более 850 армянских большегрузов
|Экс-главу СПИСА Миграна Погосяна ждёт экстрадиция из РФ
|Читать больше
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