Среда, 22 Ноября 2023 18:51

АрмИнфо.Франция продала Еревану настоящий неликвид, который Париж не смог реализовать на других направлениях. Об этом 22 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, комментируя поставки Еревану французских бронемашин <Бастион>.

Как отметила дипломат, эти бронемашины на Украине показали весьма низкую эффективность в условиях реальных боевых действий. <Достаточно наивно выглядят рассуждения о выгоде от поставок этой техники в Армению. Если их выставлять просто на площадях, может быть и имеет смысл. А если посмотреть на эффективность, пожалуйста, можно приехать, наши военные расскажут>, - сказала Захарова, добавив, что каким именно образом эта покупка может укрепить охрану суверенной территории Армении остается загадкой. <Не говоря уже о том, что такая сборная солянка из военной техники разных производств никогда не способствовала повышению обороноспособности>, - отметила она.

Ранее появились сообщения о поставках Парижем Еревану до 50 единиц бронемашин <Бастион>, хотя оборонное ведомство РА не прокомментировало данные сообщения.