Среда, 22 Ноября 2023 17:59

АрмИнфо. Если Азербайджан подведёт переговоры с Арменией к провалу, это повысит вероятность нападения. Об этом заявил бывший губернатор Канзаса, американский сенатор Сэм Браунбэк.

"Я глубоко обеспокоен вторжением Азербайджана в Армению. В сентябре они напали на этнических армян и продолжают угрожать. Отвергнув мирные переговоры на прошлой неделе, они теперь заявляют, что хотят вести переговоры. Если они подведут переговоры к провалу, это повысит вероятность нападения", - написал сенатор в своем Твиттер.

Так, Браунбеэк отреагировал на критику помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева в адрес администратора USAID Саманты Пауэр. Напомним, последний завел тираду о поддержке США Армении, об игнорировании якобы американской стороной азербайджанских интересов. Всё вышесказанное последовало после того, как глава USAID заявила о поддержке арцахцев, пострадавших от азербайджанской агрессии.