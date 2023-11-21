Вторник, 21 Ноября 2023 14:25

АрмИнфо.Армения для Японии является важным партнером. Об этом заявил посол Японии в Армении Фукусима Масанори в ходе встречи с министром здравоохранения Армении Анаит Аванесян, которая состоялась по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Он отметил, что Армения нацелена на углубление двусторонних отношений, наличие развитой экономики и улучшение сектора здравоохранения, основанного на верховенстве закона.

Посол сообщил, что дальнейшее сотрудничество с Арменией будет направлено на переоснащение медцентров Армении, а также преодоление вызовов, с которыми столкнулись насильственно перемещенные граждане Арцаха.

В ходе встречи было отмечено, что в рамках двустороннего сотрудничества Япония передала в дар медцентрам Еревана и областей новейшего медицинское оборудование для четкого диагностирования, 39 машин скорой помощи, оснащенных оборудованием последнего поколения, а также открыла летом этого года современную лабораторию патогистологии в Ванадзорском медицинском центре.

Глава Минздрава высоко оценила личный вклад посла в укрепление армяно-японских дружественных отношений и реализацию различных программ здравоохранения.

Напомним, что вследствие азербайджанской агрессии 19-20 сентября из Арцаха в Армению были насильственно перемещены свыше 106 тыс. граждан.