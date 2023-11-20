Понедельник, 20 Ноября 2023 19:20

АрмИнфо.Азербайджан с 11 сентября ждет ответа от Армении по поводу предложений о мирном урегулировании. Об этом президента Азербайджана Ильхам Алиев заявил на совместном брифинге с главой Ирака Абдуллатифом Джамалом Рашидом, умолчав, что после этих предложений, Баку предпринял агрессию против Арцаха.

По его словам, Баку ждет комментариев по своим предложениям от Еревана. "Мы неоднократно обменивались предложениями по проекту мирного договора. Но сейчас, с 11 сентября, мы уже более двух месяцев ждем ответа от правительства Армении, но так и не получили ответа. Причина этого "плохие советы" со стороны Франции, которая играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе", - заявил Алиев, заверив, что это серьезная угроза региональной стабильности.

По его утверждению Азербайджану не нужна война, "однако правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше".

Затем Алиев раскритиковал оружейное сотрудничество Парижа и Еревана, отметив, что вооружая Армению, Франция не поможет ей. "Им никто не поможет, как это было раньше", - цинично заявил Алиев, окрыленный бездействием международного сообщества на фоне азербайджанской агрессии против Арцаха.