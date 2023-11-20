Понедельник, 20 Ноября 2023 12:28

АрмИнфо. Ереван ведет диалог с Анкарой. Такого активного диалога у нас еще никогда не было, заявил премьер-министр Никол Армении Пашинян в Ереване, выступая на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Вместе с тем, добавил армянский премьер, стороны пока никаких успехов в плане установления дипломатических отношений не добились.

<Но урегулирование отношений Армении с Турцией является важнейшим фактором стратегического видения мирной, развивающейся и безопасной среды в нашем регионе - на Южном Кавказе. Мы надеемся в ближайшее время услышать новость об открытии армяно- турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, и это будет большим символическим шагом>, - сказал Пашинян.

Как указал глава кабмина, власти Армении надеются сделать Южный Кавказ регионом, <который приносит миру хорошие новости>, и Республика Армения, и он лично, готовы внести свою долю ответственности за достижение этой цели.