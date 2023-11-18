Суббота, 18 Ноября 2023 13:48

АрмИнфо. Предстоящие президентские выборы в США будут иметь как прямое, так и косвенное влияние на мир и на Армению, кто бы ни был избран на должность президента Соединенных Штатов. Подобного мнения придерживается американист Сурен Саркисян.

Так, анализируя влияние результатов предстоящих в ноябре 2024 года президентских выборов в США на американскую внешнюю политику в целом, и на Армению в частности, эксперт констатировал, что если американский избиратель голосует за вектор решения внутренних проблем, то внешний мир, естественно, смотрит на возможное изменение внешней политики США и пересмотр приоритетов.

Американист выразил убеждение, что основная гонка развернется между действующим президентом, демократом Джозефом Байденом и бывшим президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

"В то же время можно также утверждать, что эти выборы будут характеризоваться фактором непредсказуемости. Он будет весьма ощутимым, учитывая возраст двух основных кандидатов (Байдену 80 лет, а Трампу 77 лет), около 4 десятков обвинений в адрес Трампа и перспектива лишения его свободы, инициированный против Байдена импичмент, а также внутриполитические и внешнеполитические процессы", - продолжил Саркисян.

По его словам, естественно, внешнеполитический курс будет зависеть от того, кто одержит победу, и кто возглавит большинство в Конгрессе США.

Саркисян убежден, что в случае переизбрания Байдена внешняя политика США не претерпит существенных изменений, учитывая приоритеты, которые сегодня доминируют в повестке дня. "Однако, если баланс сил в Конгрессе будет нарушен, возможны ощутимые изменения, в том числе на украинском направлении, на израильском направлении, в отношениях с союзниками и т.д. Не будем забывать, что среди республиканцев существуют серьезные разногласия относительно предоставления помощи Украине", - отметил эксперт.

По его словам, независимо от того, когда закончится война на Украине, Байден продолжит санкционную политику против России.

"Нетрудно догадаться, в какой степени крайняя напряженность между Россией и Западом повлияет на безопасность и экономическое положение Армении. Естественно, что в интересах Армении было бы не оказаться в фокусе этого противостояния, имея возможность работать над общими интересами геополитических центров, а не над противоречиями.

Кроме того, в долгосрочной перспективе антироссийские санкции могут оказать серьезное влияние на Армению, учитывая ее зависимость от российских энергоносителей, членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ, взаимосвязанность экономик, многотысячными нитями. Если сегодня Армения способна получать определенные дивиденды от финансовых потоков в обход России, то не факт, что это сможет продолжаться долго, учитывая периодические предупреждения, исходящие из Вашингтона", - считает Саркисян.

По его мнению, в случае же возвращения Трампа в Вашингтоне может произойти существенное снижение украинского фактора, что внесет определенную разрядку в российско-американские отношения, и возможна даже будут отменены некоторые санкции.

Он также полагает, что параллельно с некоторым смягчением политики в отношении России, Трамп займет более жесткую позицию в отношении Ирана, формируя, условно говоря, политику "Израиль прежде всего" на Ближнем Востоке, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Естественно, любые действия против Ирана, будь то посредством военных или экономических санкций, не могут быть в интересах Армении. Конечно, для Армении было бы выгоднее, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности, если бы отношения США-Иран были урегулированы и санкции были пересмотрены, но такая перспектива кажется туманной. Следовательно, Армения должна суметь правильно сориентироваться в глобальных процессах и постараться минимизировать ожидаемые вызовы, готовясь к ним заранее", - резюмировал Саркисян.