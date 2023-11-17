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АрмИнфо.Ереван рассматривает предложение российской стороны о проведении встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве, но конкретных договоренностей пока нет, сообщил "Интерфаксу" посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян.
"Есть различные предложения, обсуждения, но конкретных договоренностей пока нет. Потому что возникают сложности по графику рабочему. Поэтому здесь нет никаких проблем, есть просто техническое согласование. Армянская сторона не отказывается ни от каких предложений. Работа ведется", - сказал Арутюнян в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Отметим, что официальная Москва неоднократно выражала готовность предоставить площадку для проведения встречи представителей Армении и Азербайджана. В Баку дали согласие на такую встречу при российском посредничестве.
Однако, на днях секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван на данном этапе не считает целесообразным ехать в Москву, и предпочитает западную площадку, откуда получил конкретные предложения по мирному договору.
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