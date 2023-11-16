Четверг, 16 Ноября 2023 15:06

АрмИнфо.Армения использует выгоды демократии и в направлении своей безопасности. Об этом 16 ноября журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

Он отметил, что самым лучшим направлением обеспечения безопасности является демократичность армянского государства. <Мы никуда не собираемся уходить, наша цель - обеспечение безопасности страны. Экономические вопросы с партнерами мы решаем, экономика Армении растет, имеется прогресс и по ряду других направлений>, - сказал Симонян.

Он опроверг утверждение азербайджанской стороны о том, что Ереван задерживает ответ с пятым пакетом предложений по заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. <Такого нет, и прошу вас не привносить в повестку утверждения противоположной стороны>, - отметил председатель НС РА.

Он также подчеркнул, что не видит цели по созданию в Армении институтов управления Нагорного Карабаха, поскольку это станет прямой

угрозой безопасности армянского государства. <Имеется огромная проблема, связанная с беженцами, которая решается властями страны>, - заключил Симонян.