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АрмИнфо.Москва рассматривает последние шаги руководства Армении, включая отказ премьер-министра РА Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ, расширение поставок западных вооружений в республику, дружбу Еревана и Киева как "звенья одной цепи". Об этом 15 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Только, мне кажется, это цепь порабощения. Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению после того, как провалил свою политику на Украине, пытаясь оторвать ее от России>, - подчеркнула дипломат, добавив, что попытка "усидеть на двух стульях никого до добра не доводила. "Мы рассматриваем последние заявления и шаги армянского руководства, включая отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, откровения господина Григоряна насчет так называемой "евроинтеграции" или "внеблокового статуса" Армении, расширение поставок в республику западных вооружений, внезапная так называемая "дружба" Еревана с киевским режимом, наверное, как звенья одной цепи", - отметила Захарова.
Она заметила, что Ереван пошел на ратификацию Римского статуса Международного уголовного суда (МУС), исходя только из политических мотивов. "Несмотря на все предостережения, особенно на фоне этой развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации", - сказала Захарова.
|Госдеп: Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками
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|Мгер Маргарян сдал на хранение ратификационную грамоту Армении о Римском статуте МУС
|Отказ Армении от участия в саммите ОДКБ ставит под новый удар безопасность государства - экс- министр обороны
|Полковник резервных сил Армии обороны Арцаха Норайр Асланян около пяти месяцев незаконно содержится в заключении - защита
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|Насильственное перемещение жителей Нагорного Карабаха в Армению за столь короткий период времени оказалось неожиданным - министр
|Секретарь Совбеза Армении высказался по поводу отношений с Ираном, ОДКБ и Азербайджаном
|По итогам первого заседания стратегического диалога Армения-Великобритания в Лондоне принято совместное заявление
|Глава МИД Армении провел ряд встреч в Лондоне
|Президент Беларуси предложил премьеру Армении не принимать поспешных решений
|Госдеп США: Люди, покинувшие Нагорный Карабах, имеют право вернуться домой
|Глава МИД САР: Сирия готова защищать интересы Армении в тех международных организациях, членом которых республика не является
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Министр по европейским делам Великобритании на следующей неделе посетит Ереван
|Депутат НС РА: мы не должны заставлять Россию превращать нас во врага
|ЕНП призвала власти Армении освободить вице- председателя Республиканской партии
|Иначе, как дипломатическим демаршем, не назовешь отказ премьер-министра РА от участия в саммите ОДКБ - депутат
|Азербайджан пригрозил Евросоюзу на фоне последних заявлений Жозепа Борреля
|В Кремле сожалеют о решении Пашиняна не участвовать в предстоящем саммите ОДКБ
|В Армении может быть повышен призывной возраст
|Министр обороны Армении встретился с государственным министром обороны ОАЭ
|Бельгийский комитет АРФ "Дашнакцутюн" отказался от встречи с Заре Синаняном
|В Армении будут продлены сроки выдачи паспортов старого образца
|Арман Татоян расскажет общественно-политическим кругам США о преступлениях Азербайджана в отношении армян
|Институт Лемкина призывает международное сообщество убедить режим Алиева немедленно освободить всех армян удерживаемых в Азербайджане
|Организации, занятые в сфере накоплением стратегического материального резерва, могут быть привлечены к ответственности за его не сохранность
|Пашинян не едет в Москву: он надеется на понимание партнеров по ОДКБ
|В Армении будут снижены требования к физической подготовке новых сотрудников оперативных подразделений Антикоррупционного комитета
|Любая власть любого государства должна обеспечивать своих граждан паспортами, но только не в Армении - депутат
|Как будет решаться вопрос с финансированием Службы внешней разведки? Депутат НС поднимает проблему
|Сенатор Менендес призвал администрацию Байдена сократить всю военную помощь Азербайджану и ввести санкции против режима Алиева
|Мирзоян и Дохерти обсудили вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе
|Деятельность сети генсеков парламентов стран Восточного партнерства была эффективной - НС РА
|Армения выступает за сохранение единства и суверенитета Сирии и решение проблемы путем всестороннего диалога - вице-спикер НС
|ЕС принял решение усилить свою гражданскую миссию в Армении и изучит возможность поддержки Еревана
|Землетрясение в Иране ощущалось в ряде регионов Армении
|Арарат Мирзоян принял участие в церемонии открытия нового посольства Армении в Лондоне
|СМИ: Бронеавтомобили Bastion, направленные Францией Армении, ранее предназначались для Украины
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|Глава МИД Франции: Настало время выразить поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
|РПА: можно привести тысячу доводов против разрыва отношений Еревана с Москвой, пусть власти приведут хоть один <за>
|Читать больше
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