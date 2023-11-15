Среда, 15 Ноября 2023 19:33

АрмИнфо.Москва рассматривает последние шаги руководства Армении, включая отказ премьер-министра РА Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ, расширение поставок западных вооружений в республику, дружбу Еревана и Киева как "звенья одной цепи". Об этом 15 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Только, мне кажется, это цепь порабощения. Запад "звериной хваткой" вцепился в Армению после того, как провалил свою политику на Украине, пытаясь оторвать ее от России>, - подчеркнула дипломат, добавив, что попытка "усидеть на двух стульях никого до добра не доводила. "Мы рассматриваем последние заявления и шаги армянского руководства, включая отказ премьер-министра Никола Пашиняна участвовать в предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, откровения господина Григоряна насчет так называемой "евроинтеграции" или "внеблокового статуса" Армении, расширение поставок в республику западных вооружений, внезапная так называемая "дружба" Еревана с киевским режимом, наверное, как звенья одной цепи", - отметила Захарова.

Она заметила, что Ереван пошел на ратификацию Римского статуса Международного уголовного суда (МУС), исходя только из политических мотивов. "Несмотря на все предостережения, особенно на фоне этой развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации", - сказала Захарова.