Вторник, 14 Ноября 2023 16:43

АрмИнфо.Иначе, как дипломатическим демаршем, не назовешь отказ премьер-министра РА Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ. Об этом 14 ноября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Национального Собрания РА Армен Рустамян.

По его словам, если бы речь шла о единичном случае, можно было бы сослаться на различные объяснения, но уже становится очевидным, что высшее политическое руководство страны отказывается от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ или СНГ. Было бы понятно, если бы власти страны взяли курс на диверсификацию системы безопасности государства, дополняя одного другим, но в данном случае можно говорить не о взаимном дополнении, а о смене приоритетов и перехода в другой лагерь. "Лес рубят - щепки летят", - повторил депутат известную поговорку, добавив, что Армения не должна стать этой "щепкой" и попасть под удар силовых центров.

Рустамян призвал обратить внимание на политику врагов, у которых хорошо получается использовать конфронтацию в своих интересах. <Мы же этот конфликт берем на себя", - добавил политик.

Напомним, что ранее сегодня премьер-министр РА Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о невозможности своего участия в саммите ОДКБ, который пройдет в Минске. До этого Пашинян не принял участия в саммите СНГ. Примеру главы правительства последовали министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Первый не приняли участия в саммите СМИД СНГ в Бишкеке, а второй отказался от встречи с коллегами в Москве.