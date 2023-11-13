Понедельник, 13 Ноября 2023 19:08

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял представителей немецкой архитектурной организации Gerkan, Marg and Partners Тобиаса Кайела и Йохана Рабе.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, на встрече обсуждались вопросы, связанные с проектированием Академгородка.

Стороны коснулись исследований, проведенных на территории Академгородка, предстоящих шагов. В частности, разработки генерального плана строительства Академгородка, обеспечения функциональности кластеров, инфраструктур и другие вопросы.

Пашинян подчеркнул важность реализации проекта "Академгородок", указав его стратегическое значение для правительства РА.

Было решено продолжить работы по соответствующему графику.

Напомним, что изначально планировалось, что академический городок будет возведен в Аштараке. Позже было заявлено, что Академический город будет построен на территории, находящейся между общинами Аштарак и Прошян. В Академгородке будут размещены до 8 вузов со всей своей инфраструктурой. Уже разработан предварительный план городка, согласно которому там будут созданы все необходимые условия для студентов и профессорско-преподавательского состава. Помимо вузов, в городке также будут созданы жилые районы, исследовательские центры, спортивные инфраструктуры, парк, амфитеатр. Городок будет рассчитан на 50 тысяч человек. Ранее сообщалось, что средства для строительства городка будут привлечены от средств, полученных от продажи зданий действующих государственных вузов.