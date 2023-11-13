Понедельник, 13 Ноября 2023 18:13

АрмИнфо. Настало время выразить поддержку территориальной целостности и суверенитету Армении. Об этом 13 ноября глава МИД Франции Катрин Колонна заявила в беседе с журналистами на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, касаясь предстоящих обсуждений по части ситуации вокруг Армении и Азербайджана.

"Важно, чтобы этот Совет по иностранным делам подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Армении путем усиления Европейской миссии и через Европейский фонд мира. Настало время это сделать", - сказала французский дипломат.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости наращивания европейских усилий по поддержанию мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. По ее словам, Европейская платформа выступает за реальную безопасность, доверие и мир в регионе.

Отметим, что на повестке сегодняшней встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе ситуация вокруг Газы, Украины и отношений между Арменией и Азербайджаном.