Пятница, 10 Ноября 2023 09:58

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян прокомментировала заявление официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о том, что что контроль за сообщением между Азербайджаном и Нахиджеваном призваны осуществлять российские пограничники.

<Правительство Республики Армения недавно опубликовало проект <Перекресток мира>, основные принципы которого ясно дают понять, что в случае открытия региональных коммуникаций Республика Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения. Кроме того, недавно в СНБ Республики Армения был создан специальный отдел, задачей которого в случае открытия региональных коммуникаций является обеспечение безопасности этих коммуникаций, а также провозимых через них товаров, грузов, транспортных средств и людей. Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какое-либо ограничение своего суверенитета, и контроль третьей страны не может быть установлен над какой-либо частью ее суверенной территории>, - отметила Ани Бадалян.

Напомним, что сегодня в ходе брифинга Мария Захарова заявила, что инициатива Еревана "Перекресток мира" во многом созвучна с проектом, который обсуждается на протяжении последних лет в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице- премьер­министров Армении, России и Азербайджана. Представитель российского МИД подчеркнула, что Москва по-прежнему, готова содействовать процессам разблокирования региональных коммуникаций, в том числе и на основании положений трехсторонних заявлений на высшем уровне от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, где четко прописана роль Российской Федерации. Отвечая на вопрос о создании по решению премьер- министра Армении Никола Пашиняна специальных структур СНБ Армении по охране коммуникаций на этом направлении, Захарова обратила внимание, что в соответствии с вышеупомянутыми трехсторонними заявлениями, контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахиджеванской автономией призваны осуществлять пограничные службы ФСБ России.